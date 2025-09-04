DAX23.639 -0,6%ESt505.328 -0,4%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.300 -0,7%Nas21.633 -0,3%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1737 +0,8%Öl65,57 -2,0%Gold3.583 +1,0%
Kurs der Beyond Meat

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat legt am Freitagnachmittag zu

05.09.25 16:10 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat legt am Freitagnachmittag zu

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Beyond Meat-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 2,40 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 2,40 USD. In der Spitze legte die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,41 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 36.631 Beyond Meat-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,59 USD erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 216,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,23 USD am 09.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.08.2025 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD gegenüber -0,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 74,96 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 05.11.2025 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,869 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

Redaktion finanzen.net

