Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagmittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Beyond Meat befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,9 Prozent auf 8,40 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:01 Uhr um 0,9 Prozent auf 8,40 USD ab. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 111 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2023 bei 22,87 USD. Mit einem Zuwachs von 172,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 8,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Am 07.08.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,83 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,53 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 30,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 102,15 USD im Vergleich zu 147,04 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Beyond Meat am 08.11.2023 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,362 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus