Beyond Meat Aktie News: Anleger greifen bei Beyond Meat am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Kursentwicklung

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 1,3 Prozent auf 8,72 USD. Bei 8,79 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,31 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 842.021 Beyond Meat-Aktien.

Am 25.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,87 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 162,27 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 36,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 08.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 75,31 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 82,50 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Beyond Meat am 22.02.2024 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,745 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

