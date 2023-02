Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagvormittag Verlust reich

Die Beyond Meat-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 4,4 Prozent auf 18,04 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Beyond Meat-Aktie bis auf 18,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 419 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 56,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 67,88 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 10,73 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 68,17 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie aus.

Beyond Meat gewährte am 09.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,60 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,87 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,49 Prozent auf 82,50 USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 106,43 USD umgesetzt.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.02.2023 erwartet.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,833 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

