Beyond Meat Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 5,72 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 5,72 EUR abwärts. Bei 5,72 EUR markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.231 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,42 EUR erreichte der Titel am 24.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 274,67 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 5,34 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beyond Meat veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,60 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 75,31 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 82,50 USD umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,750 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

