Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Zuletzt sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 3,96 USD zu.

Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 3,96 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 4,01 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,91 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 74.738 Beyond Meat-Aktien.

Am 29.02.2024 markierte das Papier bei 12,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 205,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,30 USD. Dieser Wert wurde am 21.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 16,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 06.11.2024 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 81,01 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 75,31 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -1,339 USD je Aktie aus.

