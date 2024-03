Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 8,45 USD.

Um 11:46 Uhr sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 8,45 USD zu. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.641 Beyond Meat-Aktien.

Am 15.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 56,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 33,96 Prozent sinken.

Für Beyond Meat-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Beyond Meat veröffentlichte am 27.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,40 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 73,68 USD – eine Minderung von 7,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 79,94 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,373 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

