Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 7,68 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie gab im Tradegate-Handel um 08:56 Uhr um 0,2 Prozent auf 7,68 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Beyond Meat-Aktie bis auf 7,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,65 EUR. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 952 Aktien.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 56,13 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 5,28 EUR. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 45,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Beyond Meat 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 27.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,05 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 73,68 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 79,94 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,373 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Aktie +31%: Beyond Meat überzeugt beim Umsatz - Tiefrote Zahlen bleiben

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus