Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,6 Prozent auf 3,10 USD ab.

Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,6 Prozent auf 3,10 USD. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,09 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,13 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 44.702 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 232,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,86 USD erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beyond Meat gewährte am 26.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,65 USD gegenüber -2,40 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76,66 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Beyond Meat einen Umsatz von 73,68 Mio. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Beyond Meat am 07.05.2025 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,519 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

