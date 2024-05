Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagnachmittag schwächer

So entwickelt sich Beyond Meat

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 8,15 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 8,15 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Beyond Meat-Aktie bis auf 8,12 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,20 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 157.332 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,24 USD. Dieser Kurs wurde am 15.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 136,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Bei 5,58 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,53 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Beyond Meat-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 27.02.2024 vor. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,05 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 73,68 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,94 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,83 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Beyond Meat möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

2024 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -2,385 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

