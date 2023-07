Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 12,67 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 08:49 Uhr 0,8 Prozent auf 12,67 EUR. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,53 EUR nach. Bei 12,53 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 165 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.08.2022 auf bis zu 43,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 239,88 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,07 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,46 Prozent.

Analysten bewerten die Beyond Meat-Aktie im Durchschnitt mit 11,67 USD.

Am 10.05.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,58 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 92,24 USD – das entspricht einem Abschlag von 15,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 109,46 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 03.08.2023 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,196 USD einfahren.

