Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 5,26 USD.

Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 5,26 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 5,22 USD. Mit einem Wert von 5,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 54.087 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2023 markierte das Papier bei 15,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 199,24 Prozent wieder erreichen. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,13 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,47 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Beyond Meat gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -0,92 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 75,60 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,24 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,242 USD je Beyond Meat-Aktie.

