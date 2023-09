Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag leichter

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 11,70 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 10:34 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 11,70 USD abwärts. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 431 Beyond Meat-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,56 USD erreichte der Titel am 07.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 101,32 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2023 bei 9,82 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie aus.

Beyond Meat veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 102,15 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,04 USD erwirtschaftet worden waren, um 30,53 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,307 USD ausweisen wird.

