Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 11,63 USD.

Das Papier von Beyond Meat befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,2 Prozent auf 11,63 USD ab. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 11,60 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,66 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 151.409 Beyond Meat-Aktien.

Bei 23,56 USD erreichte der Titel am 07.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 102,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,82 USD. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,67 USD an.

Am 07.08.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 102,15 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 147,04 USD umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,307 USD je Beyond Meat-Aktie.

