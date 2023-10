Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 7,67 EUR nach.

Die Aktie notierte um 08:23 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 7,67 EUR. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 7,67 EUR. Bei 7,81 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.891 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,62 EUR) erklomm das Papier am 24.02.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 181,89 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2023 bei 7,67 EUR. Abschläge von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie.

Beyond Meat veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,83 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,53 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 102,15 USD in den Büchern – ein Minus von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 147,04 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,362 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

