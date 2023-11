Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 7,05 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 7,05 USD. Die Beyond Meat-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,24 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 7,07 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 331.891 Beyond Meat-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,87 USD erreichte der Titel am 25.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 69,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,58 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 20,85 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie aus.

Beyond Meat veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,53 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 102,15 USD – eine Minderung von 30,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 147,04 USD eingefahren.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,206 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

Redaktion finanzen.net

