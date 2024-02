Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 5,67 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr um 0,5 Prozent auf 5,67 EUR ab. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,67 EUR nach. Bei 5,67 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 445 Beyond Meat-Aktien.

Am 24.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,62 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 281,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 5,28 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 6,82 Prozent sinken.

Beyond Meat ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 75,31 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 82,50 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 22.02.2024 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,750 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

