Kurs der Beyond Meat

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagmittag in Grün

07.03.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 8,09 USD.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 8,09 USD zu. Im heutigen Handel wurden bisher 2.929 Beyond Meat-Aktien umgesetzt. Am 15.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 57,96 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 27.02.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,40 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,05 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,83 Prozent auf 73,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 79,94 USD umgesetzt. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Beyond Meat am 08.05.2024 präsentieren. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -2,373 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie Aktie +31%: Beyond Meat überzeugt beim Umsatz - Tiefrote Zahlen bleiben Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus

