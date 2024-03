Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Nachmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 7,96 USD.

Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 7,96 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Beyond Meat-Aktie bis auf 7,96 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,10 USD. Bisher wurden heute 536.329 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2023 bei 19,24 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 141,88 Prozent. Bei 5,58 USD erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,86 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Beyond Meat-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 27.02.2024 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,40 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 73,68 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,94 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,83 Prozent verringert.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --2,373 USD je Beyond Meat-Aktie.

