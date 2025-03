Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat schiebt sich am Nachmittag vor

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 3,20 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 15:52 Uhr 1,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Beyond Meat-Aktie bei 3,22 USD. Bei 3,12 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 53.866 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 221,88 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,86 USD erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 26.02.2025 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,65 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76,66 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,68 Mio. USD in den Büchern standen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 07.05.2025 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,519 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

