Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Mittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 14,48 EUR zu.

Um 11:51 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 14,48 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Beyond Meat-Aktie sogar auf 14,58 EUR. Bei 14,41 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.029 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 43,07 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 197,36 Prozent zulegen. Am 12.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,41 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 10.05.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,53 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 37,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 92,24 USD im Vergleich zu 147,04 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Beyond Meat am 07.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -3,192 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ-Wert Beyond Meat-Aktie +10%: Beyond Meat verringert Verluste im vierten Quartal