Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagnachmittag im Ausverkauf

So bewegt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 6,3 Prozent auf 14,75 USD.

Werte in diesem Artikel

Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 6,3 Prozent auf 14,75 USD. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 14,61 USD. Mit einem Wert von 15,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 793.550 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,59 USD erreichte der Titel am 09.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 202,26 Prozent zulegen. Am 13.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,82 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,47 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 10.05.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 37,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 92,24 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 147,04 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q2 2023 wird am 07.08.2023 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,192 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

