Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 14,40 EUR.

Die Aktie notierte um 08:29 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 14,40 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 14,42 EUR. Mit einem Wert von 14,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 315 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 43,07 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 199,10 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,07 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 37,05 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,67 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 10.05.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,92 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,53 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 37,27 Prozent auf 92,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 147,04 USD in den Büchern gestanden.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 07.08.2023 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,192 USD einfahren.

