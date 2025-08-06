DAX24.211 +1,2%ESt505.331 +1,3%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow44.002 -0,4%Nas21.302 +0,6%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,74 -0,3%Gold3.387 +0,5%
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
So entwickelt sich Beyond Meat

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag stabil

07.08.25 16:09 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag stabil

Die Aktie von Beyond Meat zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Beyond Meat-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 2,92 USD.

Mit einem Wert von 2,92 USD bewegte sich die Beyond Meat-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,95 USD an. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,87 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 119.633 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,24 USD. Dieser Kurs wurde am 10.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 216,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Am 09.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,23 USD. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 23,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beyond Meat ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,43 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 74,96 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 75,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -1,771 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

