Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag leichter

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 6,80 USD ab.

Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 282 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2023 auf bis zu 22,87 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 70,27 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 5,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 17,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,67 USD an.

Am 07.08.2023 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 30,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 102,15 USD im Vergleich zu 147,04 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Beyond Meat am 08.11.2023 präsentieren.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,448 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

