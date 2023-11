Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 6,95 USD zu.

Die Aktie legte um 16:07 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,0 Prozent auf 6,95 USD zu. In der Spitze legte die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,98 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,80 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 180.961 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2023 bei 22,87 USD. 229,06 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 5,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 19,71 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,67 USD.

Am 07.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,83 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -1,53 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,53 Prozent auf 102,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 147,04 USD in den Büchern gestanden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -3,448 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus