Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag mit roter Tendenz

Beyond Meat im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 6,53 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:04 Uhr um 0,2 Prozent auf 6,53 EUR nach. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,41 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,53 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 530 Stück.

Bei einem Wert von 21,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 230,81 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (5,28 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 19,13 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,67 USD aus.

Beyond Meat gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,83 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,53 USD erwirtschaftet worden. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 102,15 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,04 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,448 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus