Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 9,60 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 9,60 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.111 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,87 USD erreichte der Titel am 25.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 58,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,58 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 08.11.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,60 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,71 Prozent auf 75,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 82,50 USD gelegen.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,745 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

