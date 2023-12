Beyond Meat Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus Beyond Meat

Kursverlauf

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 5,2 Prozent auf 9,16 USD.

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 5,2 Prozent auf 9,16 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 8,68 USD. Bei 9,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.465.656 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 22,87 USD markierte der Titel am 25.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 149,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Am 08.11.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,71 Prozent auf 75,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 82,50 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -3,745 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor