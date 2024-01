Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 8,49 USD zu.

Um 11:43 Uhr wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 8,49 USD nach oben. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 1.817 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 22,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 169,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 08.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,09 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 75,31 USD – das entspricht einem Minus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,50 USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,750 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

