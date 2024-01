Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat büßt am Vormittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt fiel die Beyond Meat-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 7,60 EUR ab.

Die Beyond Meat-Aktie notierte um 08:43 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 7,60 EUR. Bei 7,60 EUR markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 556 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2023 bei 21,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 184,60 Prozent. Bei einem Wert von 5,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 30,43 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 08.11.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,60 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 75,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 82,50 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,750 USD einfahren.

