Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagmittag im Minusbereich

So bewegt sich Beyond Meat

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 5,73 EUR.

Um 11:59 Uhr rutschte die Beyond Meat-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 5,73 EUR ab. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 5,63 EUR. Bei 5,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.619 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 21,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 277,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 5,28 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,70 Prozent.

Am 08.11.2023 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,60 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 75,31 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 82,50 USD in den Büchern gestanden.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -3,750 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor