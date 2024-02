Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,1 Prozent auf 6,34 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 6,34 USD. Die Beyond Meat-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,37 USD. Bei 6,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 344.499 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2023 markierte das Papier bei 22,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 260,73 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 5,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 11,99 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beyond Meat-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 08.11.2023 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,60 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,71 Prozent auf 75,31 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82,50 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -3,750 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

