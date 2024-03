Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 8,35 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 4,6 Prozent auf 8,35 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,51 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,07 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 743.932 Beyond Meat-Aktien.

Am 15.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,24 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 130,57 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 5,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Beyond Meat-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 27.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,05 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 73,68 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,94 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,83 Prozent verringert.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2024 -2,373 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

