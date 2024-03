Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 7,36 EUR.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 7,36 EUR zu. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 7,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.867 Beyond Meat-Aktien.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,61 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 139,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 5,34 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 27,41 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Beyond Meat 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Beyond Meat gewährte am 27.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,40 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,05 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,83 Prozent auf 73,68 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 79,94 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Beyond Meat am 01.08.2024 präsentieren.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -2,373 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

