Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zieht am Nachmittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 7,43 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,48 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,33 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 81.725 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2023 bei 19,24 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 158,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Bei 5,58 USD erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 24,90 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Beyond Meat-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Beyond Meat gewährte am 27.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,40 USD gegenüber -1,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,83 Prozent auf 73,68 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 79,94 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -2,373 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

