Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 2,83 USD.

Das Papier von Beyond Meat befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,4 Prozent auf 2,83 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 2,83 USD. Bei 2,98 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 68.755 Aktien.

Bei 10,30 USD erreichte der Titel am 15.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 263,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 2,62 USD. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 8,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 26.02.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,65 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76,66 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 73,68 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,501 USD je Beyond Meat-Aktie.

