Beyond Meat Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 8,15 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 8,15 USD. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 7,97 USD. Bei 8,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 56.209 Aktien.

Am 15.07.2023 markierte das Papier bei 19,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 136,07 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (5,58 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Beyond Meat-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Beyond Meat ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,40 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,05 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,83 Prozent auf 73,68 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 79,94 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,385 USD einfahren.

