Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,1 Prozent auf 6,90 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 6,90 USD. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,84 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 7,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.808 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 178,84 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 19,13 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Beyond Meat-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 08.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,84 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,04 Prozent auf 75,60 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 92,24 Mio. USD umgesetzt.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -2,242 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

