Beyond Meat Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Beyond Meat

Kursentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 15,7 Prozent auf 12,88 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 12:02 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 15,7 Prozent auf 12,88 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.588 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 44,59 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 71,11 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,82 USD ab. Abschläge von 23,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,67 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 10.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 37,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 92,24 USD im Vergleich zu 147,04 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 08.11.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2023 -3,201 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal