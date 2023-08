Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Dienstagnachmittag deutlich nach

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 21,1 Prozent auf 12,05 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 21,1 Prozent auf 12,05 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Beyond Meat-Aktie bis auf 12,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,55 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 3.048.747 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 44,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. 269,96 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,82 USD. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie an.

Beyond Meat ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 92,24 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,04 USD erwirtschaftet worden waren, um 37,27 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,201 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

