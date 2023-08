Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagvormittag weit abgeschlagen

Kursentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 13,4 Prozent auf 11,95 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 09:19 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 13,4 Prozent auf 11,95 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 11,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,62 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 8.886 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Bei 43,07 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 260,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 9,07 EUR fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,15 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,67 USD.

Am 10.05.2023 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 37,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 92,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 147,04 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,192 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

