Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag im Minus

08.09.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 11,20 USD.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 11:40 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 11,20 USD abwärts. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 121 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 13.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 23,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. 108,30 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 9,82 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2023). Abschläge von 12,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,67 USD an. Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 07.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD gegenüber -1,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30,53 Prozent zurück. Hier wurden 102,15 USD gegenüber 147,04 USD im Vorjahreszeitraum generiert. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -3,307 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

