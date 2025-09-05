Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Abend gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 2,53 USD.
Um 20:08 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 2,53 USD. Die Beyond Meat-Aktie legte bis auf 2,53 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,47 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 185.845 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.
Bei 7,59 USD markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 200,59 Prozent. Bei 2,23 USD erreichte der Anteilsschein am 09.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.
Am 06.08.2025 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,53 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 74,96 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 05.11.2025 präsentieren.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,869 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.
