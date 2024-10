Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagnachmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 6,26 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 6,26 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 6,28 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,22 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 65.476 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,09 USD erreichte der Titel am 29.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 48,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,13 USD am 06.08.2024. Mit einem Kursverlust von 18,05 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Beyond Meat-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Beyond Meat ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,83 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 93,19 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102,15 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,202 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

