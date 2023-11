Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat präsentiert sich am Mittag stärker

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,6 Prozent auf 7,15 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 7,15 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 409 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,87 USD. Dieser Kurs wurde am 25.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 219,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,58 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 21,96 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie aus.

Beyond Meat ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,83 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,53 USD je Aktie erzielt worden. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 102,15 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,04 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,448 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

