Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 9,29 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 16:08 Uhr 2,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Beyond Meat-Aktie sogar auf 9,43 USD. Mit einem Wert von 9,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 681.202 Beyond Meat-Aktien.

Bei 22,87 USD markierte der Titel am 25.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 146,18 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 66,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 08.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,60 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 75,31 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 82,50 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Beyond Meat am 22.02.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,745 USD je Aktie ausweisen dürften.

