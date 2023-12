Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 8,29 EUR.

Um 09:08 Uhr wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 8,29 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Beyond Meat-Aktie bei 8,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,35 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 715 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2023 markierte das Papier bei 21,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 160,74 Prozent. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,28 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 56,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.11.2023 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,60 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 75,31 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 82,50 USD in den Büchern gestanden.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,745 USD ausweisen wird.

