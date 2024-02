Blick auf Aktienkurs

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag gefragt

09.02.24 12:05 Uhr

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 6,63 USD.

Die Beyond Meat-Aktie konnte um 11:59 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 6,63 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 452 Beyond Meat-Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,87 USD. Dieser Kurs wurde am 25.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 244,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Für Beyond Meat-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beyond Meat gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,60 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 75,31 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 82,50 USD in den Büchern gestanden. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,750 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

