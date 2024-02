Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 6,82 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 6,82 USD. Die Beyond Meat-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,95 USD. Mit einem Wert von 6,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 353.757 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2023 bei 22,87 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 235,33 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 5,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Beyond Meat-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 09.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,60 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,71 Prozent auf 75,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,50 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Beyond Meat am 22.02.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,750 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

